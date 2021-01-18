Водительским правам пропишут QR-коды

Водителей освободят от необходимости иметь при себе права, но не всех и только в формате эксперимента. В Минцифры анонсировали приложение, которое будет хранить информацию о документах автовладельца и отображать ее в виде QR-кода. Инспектор ГИБДД сможет считать данные с помощью специального устройства. Тестирование такого формата пройдет до конца года в четырех самых цифровизированных регионах страны, но в каких именно, не уточняется. Смогут ли QR-коды облегчить жизнь водителям? Разбирался Александр Мезенцев.

Российским властям, судя по всему, полюбились QR-коды. В первую волну пандемии их использовали в цифровых пропусках, затем обязали развесить на входах в заведения, теперь же они дошли до автомобилистов. Если опираться на составленный Минстроем рейтинг «IQ городов», эксперимент запустят в Москве, Екатеринбурге, Казани и Санкт-Петербурге. Источники “Ъ” склоняются к тому, что тестировать систему будут только в московском регионе и Татарстане.

В теории перевод водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства в электронный формат ускорит проверку документов. Сейчас инспекторы вынуждены вручную сверять номер, серию, дату выдачи и другие данные с информацией в базе. После нововведения достаточно будет навести считывающее устройство на изображение и взглянуть на человека за рулем. К тому же это позволит эффективнее бороться с мошенниками, отмечает автоюрист и эксперт общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько:

«Есть такая проблема, как дубликаты водительских удостоверений. Изготавливается на некоего гражданина удостоверение, куда вклеивается его фотография, конечно, мошенниками. Но в этом удостоверении указывается фамилия, имя, отчество и дата выдачи настоящего удостоверения. Когда инспектор проверяет, это все совпадает, и о том, что удостоверение поддельное, он не может знать. Если же удостоверение будет в электронном виде, устройство ему поможет посмотреть фотографию того, кому оно выдано».

На практике неизбежны сложности. Например, не исключены технические сбои у считывающего устройства или базы данных, рассуждает генеральный директор компании R-Vision Александр Бондаренко: «Проблема самого сервиса в том, что он тоже может подвергаться атакам, так называемым DDOS-атакам, направленным на отказ в обслуживании. В этой ситуации сотрудник, который захочет проверить такие права, просто не сможет это сделать, потому что сервис будет не доступен. Периодически многие сталкиваются с ситуацией, когда приходят в МФЦ, например, и что-то может не работать по причине того, что недоступен сервис».

К тому же не стоит недооценивать самих мошенников. Подделали бумажные права, подделают и цифровые, считает консультант по интернет-безопасности компании Cisco Алексей Лукацкий: «Поскольку мы говорим изначально об устройстве в виде смартфона, особенно если это смартфон под управлением Android, на который можно поставить большое количество различных вредоносных программ, то, я думаю, появятся программы, которые смогут либо красть эти водительские удостоверения, либо подменять их при необходимости. То есть здесь как раз спектр возможных действий достаточно широкий может быть».

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин и вовсе считает водительские права, как бумажные, так и цифровые, пережитком прошлого. Поэтому если и проводить реформы в этой области, то сразу радикальные, говорит эксперт: «Я один раз получил водительское удостоверение, я зарегистрирован в этой сети, которая фиксирует мой водительский статус — все, дальше это проблема всех проверяющих. Во многих странах водительское удостоверение играет роль удостоверения личности.

Потому что весь вопрос в том, имеешь ли ты право на управление, а это право не зависит от того, в кармане у тебя это водительское удостоверение либо дома на полке осталось».

В одном собеседники “Ъ FM” сходятся: с экспериментом или без, привычную заламинированную карточку лучше на всякий случай держать при себе. Ведь непонятно, считать ли нарушителем человека, который не может показать QR-код, потому что телефон разрядился на морозе. Так что справедливо пока говорить не о переходе на цифровые права, а исключительно об их внедрении вдобавок к бумажным.

Лилия Галявиева