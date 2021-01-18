Воронежская область получила 38 тыс. доз вакцины от коронавируса

В Воронежскую область поступило 38 тыс. комплектов вакцины от коронавируса. Об этом стало известно по итогам оперативного совещания в правительстве региона. Там подчеркнули, что ожидают продолжения поставок.

Также в области планируют развернуть дополнительные пункты вакцинации. Готовится к запуску сервис записи на прививку с помощью портала «Госуслуги». На 18 января вакцинировались 3463 воронежца, в том числе 1686 — двукратно, сообщили в правительстве региона.

О планах властей Воронежской области и соседних регионов на вакцинацию населения — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин