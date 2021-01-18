Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов удалил аккаунт в Twitter после поста о Навальном

Гитарист и сооснователь рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов удалил аккаунт в Twitter после критики на пост о возвращении политика Алексея Навального в Россию. Накануне в аккаунте господина Бегунова была опубликована запись со словами: «Ну что там во Внуково, — прилетело ли это чмо? ;)». Пост вызвал резонанс в соцсетях.

По словам пресс-секретаря рок-группы Марины Залогиной, пост был опубликован мошенниками, которые взломали аккаунт музыканта. «Аккаунт был взломан, но мы успели, пока пароль не поменяли, удалить его. Потому что мы против прямых оскорблений. Когда кто-то пишет, что музыка — говно, это еще ладно, но, когда какие-то прямые оскорбления, мы, конечно, и у себя это убираем. Поэтому мы приняли решение не чистить, а просто удалить», — рассказала она “Ъ-Урал”.

Дозвониться до самого Владимира Бегунова не удалось.

Напомним, 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления. Самолет изначально должен был сесть во Внуково, но позднее его перенаправили в Шереметьево. После прибытия оппозиционера задержали сотрудники управления ФСИН по Москве по иску ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Политик взят под стражу до суда.

Михаил Мананников