Райффайзенбанк предлагает корпоративным клиентам новый продукт с повышенной ставкой для размещения долларовой ликвидности

Райффайзенбанк запустил новый продукт в рамках линейки инвестиционных услуг для корпоративного бизнеса. Теперь клиентам доступно размещение денежных средств по наиболее выгодным ставкам в долларах США, которые обеспечиваются за счет платформы доверительного управления группы Райффайзен.

Новый продукт позволяет бизнесу размещать свободную ликвидность в валюте по конкурентным ставкам, которые аналогичны ставкам на международных денежных рынках. Порядок размещения денежных средств предусматривает возможность выбора срока, суммы и ожидаемой ставки.

«В рамках линейки прайм-брокерских и инвестиционных продуктов Райффайзенбанк разработал новый эффективный и удобный инструмент по размещению долларовой ликвидности для корпоративных клиентов. Он позволяет нам предлагать корпоративным клиентам более интересные ставки, нежели по обычным валютным депозитам. В текущей финансовой ситуации глобального снижения долларовых ставок мы уверены, что такая возможность будет интересна нашим клиентам корпоративного сектора, размещающим валютную ликвидность», — прокомментировал Антон Кеняйкин, руководитель отдела продаж на рынках капитала институциональным инвесторам Райффайзенбанка.