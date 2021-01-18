Райффайзенбанк предлагает корпоративным клиентам новый продукт с повышенной ставкой для размещения долларовой ликвидности

Райффайзенбанк запустил новый продукт в рамках линейки инвестиционных услуг для корпоративного бизнеса. Теперь клиентам доступно размещение денежных средств по наиболее выгодным ставкам в долларах США, которые обеспечиваются за счет платформы доверительного управления группы Райффайзен.
Новый продукт позволяет бизнесу размещать свободную ликвидность в валюте по конкурентным ставкам, которые аналогичны ставкам на международных денежных рынках. Порядок размещения денежных средств предусматривает возможность выбора срока, суммы и ожидаемой ставки.
«В рамках линейки прайм-брокерских и инвестиционных продуктов Райффайзенбанк разработал новый эффективный и удобный инструмент по размещению долларовой ликвидности для корпоративных клиентов. Он позволяет нам предлагать корпоративным клиентам более интересные ставки, нежели по обычным валютным депозитам. В текущей финансовой ситуации глобального снижения долларовых ставок мы уверены, что такая возможность будет интересна нашим клиентам корпоративного сектора, размещающим валютную ликвидность», — прокомментировал Антон Кеняйкин, руководитель отдела продаж на рынках капитала институциональным инвесторам Райффайзенбанка.
АО Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 000 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.