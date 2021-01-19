Утешающий приз

Первый трофей итальянского сезона в среду разыграют два гранда. В матче за Суперкубок встретятся победитель девяти предыдущих чемпионатов страны «Ювентус», которому в нынешнем сезоне приходится непросто, и один из его основных конкурентов — «Наполи». В шансах команд на победу разбираемся вместе с аналитиками компании «Фонбет».

Этот матч в городе Реджо-нель-Эмилия, на домашней арене клуба «Сассуоло», — событие с шикарной «вывеской». «Ювентус» — главный гранд итальянского футбола, никому не отдававший чемпионский титул с 2012 года, «Наполи» — одна из тех команд, что в последние годы выглядела ярко и пыталась положить конец его абсолютной гегемонии. Предыдущее национальное первенство для неаполитанцев сложилось так себе — седьмое место, зато они завоевали Кубок Италии вместе с правом бороться в среду за Суперкубок, обыграв в июньском финале как раз «Ювентус» по пенальти. А интриги противостоянию добавляет свежий, нынешнего сезона, бэкграунд.

«Ювентус» перед его стартом, почувствовав, что прежняя надежность пропадает, что ее уже не хватает, чтобы комфортно побеждать на внутреннем фронте, и совсем не хватает, чтобы преуспевать в Лиге чемпионов, затеял довольно серьезную перестройку. На пост наставника пригласил не имеющего, по сути, никакого тренерского опыта Андреа Пирло, в основу внедрил отряд новых лиц. И не сказать, будто бы эти манипуляции произвели моментальный положительный эффект. По дистанции чемпионата туринцы двигались с непривычным скрипом. Первое поражение (и сразу разгромное — 0:3 от «Фиорентины») они потерпели лишь непосредственно перед рождественской паузой, но до нее успели потерять кучу очков, в том числе с такими соперниками, на которых раньше не обращали никакого внимания, вроде «Беневенто» или «Кротоне».

После паузы с точки зрения результатов все до минувшего уикенда было неплохо. Но игра «Ювентуса», который в январе здорово потрепал коронавирус (из-за положительных тестов выбыли из строя Алекс Сандро, Хуан Куадрадо и Маттейс де Лигт) и травмы, все равно не тянула на такую, чтобы убедить в твердости поступательного вектора. Безусловных позитивных моментов в ней находилось не так уж много. Ну, один — это точно тонус Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» и в 35 хорош, а благодаря голу в ворота «Сассуоло» приобрел статус бомбардира номер один всех времен в футболе. Он сравнялся по количеству мячей, забитых в официальных матчах, с чешской легендой середины предыдущего столетия Йозефом Бицаном. Их у португальца теперь 759.

А в последнем перед матчем за Суперкубок туре и с результатом не срослось. «Интер» весьма уверенно побил «Ювентус», который все никак не может проникнуть в топ-тройку.

«Наполи», когда-то итальянский эталон яркости, тактической неординарности, тоже выглядит неидеально. Серии достойных матчей у него чередуются с сериями сереньких, и стабильность — явно не то, что выделяет команду, которую тренирует бывший сосед Пирло в средней линии «Милана» и сборной Италии Дженнаро Гаттузо. Но, в отличие от «Ювентуса», «Наполи» в туре, предшествовавшем встрече за Суперкубок, был хорош. Он разгромил «Фиорентину» со счетом 6:0 и в тройку, в которой на первых ролях «Милан» и «Интер», забрался.

Тем не менее, эксперты, хотя и небезоговорочно, все равно отдают предпочтение «Ювентусу» — на его итоговую победу установлен коэффициент 1.75. Шансы «Наполи» получить трофей оцениваются несколько скромнее — коэффициентом 2.10. Матч состоится 20 января в 23.00 по московскому времени.