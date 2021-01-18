Правительство рассмотрит вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов до 1 марта

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов в страну. Поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам от 23 декабря 2020 года.

«…рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами Российской Федерации, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»,— говорится в сообщении.

Отметим, что Россия, согласно докладу Экономического и социального совета ООН, в 2020 году оказалась на четвертом месте среди стран с самым большим числом мигрантов.

В декабре власти Москвы выступили за замену двухнедельного карантина при въезде трудовых мигрантов в Россию на ПЦР-тестирование. Кроме того, Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к правительству с просьбой разрешить высокопрофессиональным иностранным работникам многократно въезжать в страну и оформлять электронное продление виз. Минстрой из-за нехватки рабочих предложил организовать ввоз строителей в Россию.

Подробнее об инициативе — в материале “Ъ” «Мигрантов ждут на трудовой родине».