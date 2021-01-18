Лавров о блокировке соцсетей Трампа: это от лукавого

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях — это «от лукавого». По мнению министр, в США «был растоптан» принцип гарантированного доступа граждан к информации.

«Доступ к информации гарантирован многочисленными решениями ОБСЕ, он гарантирован международным пактом о гражданских и политических правах. Этот принцип доступа к информации просто был растоптан недавно в США, при ошеломленном молчании или невнятных комментариях со стороны американских союзников»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

По мнению министра, речь в данном случае прежде всего не о господине Трампе, а о свободах граждан. «Речь о том, я еще раз повторю, что государство грубо провалилось по выполнению своих обязательств по обеспечению доступа к информации. Когда сообщали, это же не американское правительство перекрыло кислород для тех, кто был признан этими всеми платформами источником недобросовестной, недостоверной информации, а, дескать, корпорации-то не подписывали никаких пактов. Это все от лукавого»,— сказал глава МИД РФ.

Напомним, учетная запись господина Трампа в Twitter была заблокирована 9 января. Позднее аналогично поступили Facebook, Instagram, Twitch и другие крупные социальные сети. Причиной для блокировки платформы назвали риски возникновения новой волны насилия. Этому предшествовали события 6 января, когда сторонники президента ворвались в Капитолий США в Вашингтоне.

Подробнее о ситуации в США — в материале “Ъ” «Дональд Трамп на досадном положении».