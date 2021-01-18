Снегопад припорошил пути курьеров

Снегопад и морозы ударили по рынку доставки и такси. Стоимость услуг и время ожидания резко выросли. Минувшие выходные из-за непогоды многие горожане предпочли провести дома. Спрос на готовые блюда и продукты вырос на 20%. А доставка подорожала настолько, что стала сопоставима с суммой самого заказа. Трудности ждали и тех, кто решился выйти из дома. Такси стало дороже и медленнее. Тему продолжит Иван Корякин.

Анонсированная синоптиками «сибирская», она же настоящая русская зима проявила свой характер. Немногим хотелось выбираться на улицу в минувшие выходные, и популярным развлечением, и жизненной необходимостью москвичей стала доставка еды. Ее стоимость резко выросла, заметил шеф-редактор “Ъ FM” Александр Мезенцев. Он провел выходные в редакции: «Я пытался заказать доставку еды на работу в течение двух дней. И все это время приложение мне показывало повышенный спрос, а стоимость самой доставки достигала почти 400 руб. Приложение говорило о том, что будет увеличено и время доставки. Я подумал, что, наверное, это очень дорого. За 400 руб. можно, в принципе, и поесть в Москве сейчас».

Этого стоило ожидать — плохая погода традиционно влечет за собой подорожание доставки. Тем более что популярные сервисы на фоне пандемии резко расширили ассортимент, к пицце и бургерам добавили продукты из супермаркетов. Именно они оказались самыми востребованными в непогоду, рассказал “Ъ FM” руководитель по внешним связям Delivery Club Алексей Белоусов: «Обычно рост спроса на доставку еды составляет около 10-15% к аналогичным дням, когда, собственно, не было сильных заморозков или дождей. Рост спроса на доставку продуктов конкретно сейчас более заметен, речь идет примерно о 15-20%. Предпочитают больше времени провести в тепле с семьей, нежели ходить по физическим магазинам».

И хотя время доставки увеличилось, недостатка курьеров не было, сообщили “Ъ FM” в Delivery Club. Прогнозировать повышение спроса сервису помогает искусственный интеллект. Сроки доставки в большей степени зависят от работы коммунальных служб, говорит операционный директор Pony Express Сергей Сергушев: «Это всегда такой определенный вызов, к которому готовимся. Но, конечно, если очистка улиц происходит с задержкой, то время, затрачиваемое на осуществление доставки, у курьера существенно увеличилось».

Еще в конце прошлой недели власти отправили на улицы 10 тыс. единиц техники. В мэрии напомнили, что при выпадении снега высотой 10 см на расчистку отводится трое суток. Техника действительно работала без остановки, правда, результат был заметен не всегда, отмечает таксист Андрей, который рискнул выйти на линию в минувшие выходные: «Дорожные условия были дикие, очень сложные. В меня въехал трактор, я и сам с трудом передвигался. Снегопад, очень-очень скользко. Прямо осторожненько все ехали, крадучись, очень экстремально». Срок подачи такси на этом фоне местами увеличивался вдвое, как и время в пути. Что уж говорить о коэффициентах, которые порой тоже удваивались. Особенно подорожали короткие поездки, продолжает таксист Андрей:

«Ценники были большие, поэтому хотелось работать.

“Яндекс” дает коэффициенты, если маленькое расстояние, он их увеличивает, если большое, уменьшает. Но в принципе от 1,5 до 2 были коэффициенты, то есть хорошие, и на дальние поездки тоже».

Как бы то ни было, в Москве впервые за последние годы завершились по-настоящему снежные и морозные выходные, пускай атрибутами русской зимы и стали повышенные коэффициенты. И нельзя сказать, что это возмутило горожан: сервисы доставки зафиксировали и увеличение размера чаевых, которые оставляли курьерам.