На Серовском тракте самосвал врезался в автомобильный мост

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов самосвал с поднятым кузовом врезался в автомобильный мост, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По предварительным данным, никто не пострадал, степень повреждения моста выясняется. Движение на данном участке трассы временно ограничено.

«Если при аналогичной аварии в Североуральске, когда были повреждены тепловод и газопровод, не работал фиксатор кузова, то здесь причиной ДТП стала невнимательность. Самосвал марки Howo привез снег на полигон, выгрузил его и отправился в обратный путь. Но водитель забыл опустить кузов. В результате грузовик задел автомобильный мост», — пояснил полковник Горелых.

Отмечается, что водитель самосвала Кузеванов не был в состоянии алкогольного опьянения. Его стаж вождения составляет порядка 27 лет. По факту ДТП его могут привлечь к административной ответственности по 12.33 КоАП (повреждение мостовых сооружений).

Напомним, вечером 16 января в Среднеуральске при аналогичных обстоятельствах прицепом самосвала была повреждена труба среднего давления газа диаметром 325 мм. и трубопровод подачи тепла для четырех потребителей промзоны. Тогда причиной аварии стало неисправное устройство для фиксации кузова. В отношении водителя было возбуждено административное дело по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена).