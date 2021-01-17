ГИБДД возбудила дело в отношении водителя «МАЗа», повредившего газопровод в Среднеуральске

ГИБДД Среднеуральска возбудила административное дело по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена) в отношении водителя «МАЗа», повредившего газопровод в районе улицы Пирогова, 1. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел вечером 16 января. Тогда прицепом самосвала была повреждена труба среднего давления газа диаметром 325 мм. и трубопровод подачи тепла для четырех потребителей промзоны. Возможной причиной аварии могло стать неисправное устройство для фиксации кузова. В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, подача газа для жителей города не прекращалась.

«Как выяснилось, на этой машине осуществлялся вывоз снега. Во время движения произошло самопроизвольное поднятие кузова тягача. Личность водителя сотрудники полиции установили оперативно. Им оказался гражданин Кузеванов, 1974 года рождения, местный житель. По линии ПДД злостным нарушителем он не является. Его водительский стаж составляет 26 лет», — рассказал полковник Горелых. Он добавил, что признаков алкогольного опьянения обнаружено не было.

Повреждение газопровода было устранено утром 17 января, в данный момент ведутся работы по восстановлению и запуску теплопровода.

По факту происшествия прокуратурой Среднеуральска была организована проверка, в ходе которой сотрудниками ведомства была запрошена информация в ресурсоснабжающих организациях (АО «ГАЗЭКС», МУП «Комэнергоресурс») о принадлежности газовой трубы и о принимаемых мерах по устранению аварии.