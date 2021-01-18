Крещенские купания в Глазове отменили из-за холодов

В Глазове отменили крещенские купания из-за похолодания. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В местах, где возможен выход на лед, будут дежурить полицейские.

«В Крещенскую ночь синоптики также обещают тридцатиградусный мороз. В связи с этим и во избежание возможных обморожений традиционную купель на городском пляже устанавливать нынче не будут»,— говорится в сообщении властей муниципалитета.

Напомним, что администрация Ижевска не станет отменять крещенские купания, несмотря на карантинные ограничения, принятые в связи пандемией COVID-19, рассказал журналистам замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков. В этом году для верующих откроются две купели на Ижевском пруду, однако крестный ход к ним не состоится. Решение об этом принято совместно с Ижевской епархией и возражений со стороны республиканских властей не встретило. Крещенские купания также разрешены в Воткинске и Можге, запрещены – в Сарапуле.

Подробности читайте в материале «COVID ограничил купания».