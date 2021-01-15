COVID ограничил купания

Администрация Ижевска не станет отменять крещенские купания, несмотря на карантинные ограничения, принятые в связи пандемией COVID-19, рассказал журналистам замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков. В этом году для верующих откроются две купели на Ижевском пруду, однако крестный ход к ним не состоится. Решение об этом принято совместно с Ижевской епархией и возражений со стороны республиканских властей не встретило. Крещенские купания также разрешены в Воткинске и Можге, запрещены – в Сарапуле. Администрация Глазова определится по этому вопросу непосредственно в праздничные дни – все будет зависеть от погодных условий.



Две купели для крещенских купаний 18-19 января откроются на Ижевском пруду на традиционном месте напротив поста поисково-спасательной службы по ул. Береговой, 1-б и возле Южной набережной, однако крестный ход к ним из-за предосторожностей, связанных с пандемией коронавируса, не состоится. Об этом сегодня на брифинге рассказал замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков. Для обеспечения безопасности на данных водных объектах в период проведения крещенских купаний будут задействованы спасатели, сотрудники Госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Удмуртии, личный состав МВД республики, медицинские работники, представители органов местного самоуправления и добровольцы.

«Купели будут огорожены, доступ к ним разрешат только во второй половине 18 января – до вечера, а также в течение всего дня 19 января. От посетителей требуется строгое соблюдение карантинных ограничений: социальной дистанции, ношение масок и перчаток. Для них установят теплую палатку, рассчитанную на комфортное переодевание 10 человек, допуск в которую будет осуществляться соответствующими по численности группами с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм»,– уточнил господин Чистяков.

В связи с пандемией COVID-19 не во всех городах Удмуртии будет возможность искупаться в обустроенной крещенской проруби. Решение об этом органы местного самоуправления принимали самостоятельно, учитывая эпидемиологическую обстановку. Власти Сарапула полностью отказались от идеи массовых крещенских купаний для горожан. Решение городской администрации Глазова будет зависеть от погодных условий – силы заморозков – в праздничные дни, сообщает пресс-служба муниципалитета. Администрации Воткинска и Можги организовали купели.

Меры, принятые властями Ижевска для обеспечения эпидемиологической безопасности, достаточны, считает зампредседателя постоянной комиссии госсовета Удмуртии по здравоохранению, демографической и семейной политике Фарид Юнусов. «Вирусологи установили, что дистанция между больным и здоровым человеком, на которой действительно возможно заражение, должна быть менее 1,5 метров, и нахождение в этой зоне должно длиться дольше 5-7 минут. Значительную роль играет иммунитет, поскольку зафиксировано уже много случаев, когда контакт с заболевшими был, но заражения не произошло. В случаях с новогодними гуляниями на Центральной площади и сейчас с организацией купелей я вижу, что принимаемые городскими властями усилия соответствуют санитарным требованиям»,– прокомментировал подготовку к крещенским купаниям господин Юнусов.

Карантинные меры станут ограничением для тех, кто воспринимает крещенские купания просто как модный тренд, считает председатель постоянной комиссии госсовета по науке, образованию, культуре, национальной политике Татьяна Ишматова.

«Что важнее, дань моде, традиции или собственная безопасность? Я считаю, что люди у нас достаточно образованные, чтобы разобраться в этом самостоятельно и принять правильное решение. Главное, для искренне верующих возможность окунуться в иордани будет предоставлена»,– убеждена госпожа Ишматова.





Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Ижевской епархии РПЦ протоиерей Роман Воскресенских подтвердил, что решение по организации купелей действительно обсуждались с епархией, все «за» и «против» тщательно рассматривались. «Главное действо для православных, по нашему мнению, совершается в храме – это богослужение в Сочельник, 18 января, и непосредственно в само Крещение, 19 января. В оба этих дня в храмах производится освящение воды, поэтому для истинно верующих, конечно, важнее встретить этот праздник в храме, исповедоваться и причаститься. Ошибочно считать, будто окунание в ледяную воду очищает от грехов»,– подчеркнул отец Роман.

Священнослужитель также напомнил, что нахождение в храмах разрешается только с соблюдением социальной дистанции и обязательным ношением масок. Не стоит, по его мнению, устраивать столпотворение за святой водой именно в праздничные дни – ее спокойно можно получить в течение всей Рождественской недели.

Владислав Артемьев