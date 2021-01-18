МУП «КТТУ» займется сборкой 200 троллейбусов

На базе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления в 2021 году планируют собрать 10 машин. Об этом на городской планерке сообщил мэр города Евгений Первышов. По его словам, в этом году планируется обучать персонал, который будет заниматься этой работой.

«В планах на ближайшие годы - обновить весь троллейбусный парк. В общей сложности, сборкой порядка 200 машин будет самостоятельно заниматься МУП “КТТУ”. И, помимо этого, есть острая необходимость в создании новых маршрутов», - сказал глава города.

Господин Первышов также отметил, что в субботу, 16 января, в городе был дан старт строительству новой трамвайной ветки по улице Московской от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова. Каждую пятницу планируется вместе с подрядной организацией подводить промежуточные итоги. «Пробки будут достаточно серьезные, и магистраль по Московской придется временно перекрывать, чтобы поработать с фекальным коллектором, находящимся на глубине четырех метров», - сказал господин Первышов.

Как писал “Ъ-Кубань”, в ночь на субботу, 16 января, в Краснодаре начались работы по продлению трамвайной линии от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова. Такие работы в краевом центре проходят впервые за 20 лет. Они начались в районе разворотного кольца трамваев на улице Солнечной. Новый участок линии проложат по Московской до улицы Петра Метальникова и обратно. Работы ведет ООО «Управляющая компания “Веста”».

Подрядчик построит тяговую подстанцию, переустроит инженерные коммуникации на протяжении 1,6 км, построит 1,5 км ливневой канализации. Все работы планируется завершить в течение календарного года со дня заключения контракта.

Дмитрий Михеенко