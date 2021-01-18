Авиакомпании РФ в 2020 году сократили перевозки на 46%

Российские авиакомпании в 2020 году уменьшили перевозки пассажиров на 46%, до 69,17 млн пассажиров по сравнению с 2019 годом, сообщила Росавиация. При этом в декабре авиакомпании обслужили более 5 млн пассажиров, что на 43% ниже уровня декабря 2019 года. Крупнейшим перевозчиком по итогам года стала авиакомпания «Аэрофлот».

«С января по декабрь 2020 года российские перевозчики обслужили 69,17 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем годом ранее. Пассажирооборот за 12 месяцев достиг отметки 153,43 млрд пассажирокилометров (–52%)»,— сообщается на сайте Росавиации.

По итогам года, «Аэрофлот» перевез 14,6 млн пассажиров (–61%), «Победа» — 9,1 млн пассажиров (–12%), «Россия» — 5,7 млн пассажиров (–51%), «Уральские авиалинии» — 5,6 млн пассажиров (–41%), «Сибирь» — 12,3 млн пассажиров (–31%).

В декабре авиакомпании перевезли более 5 млн. пассажиров, снижение по сравнению с декабрем 2019 года составило 43%. Пассажирооборот составил 10 млрд пассажирокилометров, что на 56% меньше, чем годом ранее. «Аэрофлот» перевез 1,02 млн пассажиров (–63%), «Победа» — 856,8 тыс. (–4%), «Россия» — 324,8 тыс. (–43%), «Уральские авиалинии» — 287,3 тыс. (–56%), «Сибирь» — 1,12 млн (–14%).

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