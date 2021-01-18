Рыбинский «Сатурн» освоил выпуск двигателей для боевых кораблей Ранее такие силовые установки поставлялись в Россию из Украины

Расположенное в городе Рыбинске Ярославской области предприятие «ОДК-Сатурн», входящее в госкорпорацию «Ростех», освоило производство силовых установок для боевых кораблей, сообщает ТАСС со ссылкой на телепрограмму «Военная приемка», вышедшую в эфир телеканала «Звезда» 17 января 2021 года.

По данным телеканала, газотурбинные двигатели М90ФР, производства машиностроительного завода «ОДК-Сатурн» были установлены на достраивающийся фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350. Генеральный директор ОДК Александр Артюхов рассказал в эфире программы «Военная приемка», что первый двигатель был установлен на фрегат «Адмирал Головко» в декабре 2020 года.

В сообщении отмечается, что предприятия ОДК впервые в России наладили производство таких силовых установок для боевых кораблей. Ранее двигатели приобретались на Украине, где их производили на николаевском предприятии «Зоря-Машпроект». Фрегат «Адмирал Головко» - третий в линейке боевых кораблей этого проекта. На первых двух фрегатах данного проекта: «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов», установлены дизель-газотурбинные агрегаты украинского производства.

По информации ТАСС, чтобы не зависеть от поставок двигателей для новых кораблей, строящихся для российского флота, командованием ВМФ России была утверждена «Концепция создания и применения газотурбинных двигателей и агрегатов надводных кораблей». Ответственность за производство и поставку газотурбинных двигателей была возложена на рыбинское «ОДК-Сатурн».

Фрегаты проекта 22350 – серия российских многоцелевых фрегатов с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны, строящихся для ВМФ России.

ПАО «ОДК-Сатурн» двигателестроительная компания, специализирующаяся на разработке и производстве газотурбинных двигателей для авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, судов, морских и приморских промышленных объектов. Входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» под управление Ростех.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что предприятие «ОДК-Сатурн» получило заем от Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 2 млрд руб. на запуск первого в России отечественного серийного производства газовых турбин большой мощности ГТД-110М мощностью 90–130 МВт.

Антон Антонов