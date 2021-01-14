Рыбинский «Сатурн» получил 2 млрд рублей на производство мощных турбин

Расположенное в городе Рыбинске Ярославской области предприятие «ОДК-Сатурн», входящее в госкорпорацию «Ростех» получило заем от Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 2 млрд руб. на запуск первого в России отечественного серийного производства газовых турбин большой мощности ГТД-110М мощностью 90–130 МВт, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию из «Ростеха». В сообщении отмечается, что ПАО «ОДК-Сатурн» получило заем под 1% годовых.

По информации госкорпорации «Ростех», для запуска серийного производства турбин большой мощности во время реализации первой очереди проекта будет проведено техническое перевооружение действующих механообрабатывающих корпусов. Предприятие «ОДК» будет работать по принципу полного цикла и самостоятельно изготавливать в том числе наукоемкие и технологически сложные элементы турбины, такие, как сопловые аппараты, рабочие лопатки горячей части и камеры сгорания. Модернизация даст возможность выпускать с 2023 года по две турбины ГТД-110М в год.

«В рамках второй очереди запланировано капитальное строительство нового механосборочного корпуса. Таким образом, к началу 2025 года предприятие сможет изготавливать по четыре единицы ГТД-110М в год. Потребность российского рынка до 2030 года компания оценивает в 30 единиц на сумму, превышающую 50 млрд руб.»,– цитирует «РИА Новости» сообщение госкорпорации «Ростех».

ГТД-110М – первая отечественная турбина большой мощности, не имеющая российских аналогов в классе 90-130 МВт. По данным «Ростеха», по своим характеристикам турбина не уступает импортным газотурбинным двигателям. Отмечается, что стоимость российской турбины будет заметно ниже тех, что выпускаются за рубежом.

Антон Антонов