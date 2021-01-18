Новым вице-губернатором Петербурга может стать Станислав Казарин

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил в Законодательное собрание кандидатуру Станислава Казарина для согласования на пост вице-губернатора города. Предполагается, что в правительстве Петербурга он будет отвечать за решение вопросов информатизации и связи. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Господин Казарин с 20 декабря 2019 года занимает пост председателя комитета по информатизации и связи администрации Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал о возможном появлении в Смольном еще двух новых вице-губернаторов — Бориса Пиотровского и Сергея Дрегваля.