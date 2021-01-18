В Свердловской области 390 новых случаев заражения COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 390 человек, еще 17 пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”.

По данным на 18 января, в регионе выявлено 65 592 случая инфицирования, из них медики вылечили свыше 57 тысяч человек, 1 821 пациент скончался.

Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 18 января. Вакцинация от коронавируса началась в конце 2020 года. В первую очередь она охватывает медиков и педагогов. Свердловские власти ожидают, что к марту в область поступит не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V». При этом эксперты отнесли Свердловскую область к регионам с ограниченной доступностью к массовой вакцинации от COVID-19. По данным на 15 января в Свердловской области прививки от COVID-19 поставили уже больше 12 тысяч человек.