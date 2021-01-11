В 2020 году расходы бюджета Краснодара на соцсферу составили 52%

Расходы бюджета Краснодара с учетом краевых и собственных средств в 2020 году составили 37,4 млрд рублей. Об этом на еженедельном аппаратном совещании рассказал директор департамента финансов Александр Чулков.

По его словам, приоритетными были социальная сфера (52% или 19,5 млрд руб.), жилищно-коммунальное хозяйство (4,1 млрд руб., в том числе 2,6 млрд руб. на благоустройство) и дорожное хозяйство (3,1 млрд руб.)

Как отметил глава Краснодара Евгений Первышов, в 2021 году приоритеты останутся прежними, городской бюджет сохранит социальную направленность. К примеру, ожидается поступления в местный бюджет в сумме 150 млн руб. из краевого бюджета. Средства направят на благоустройство внутриквартальных территорий.

По словам господина Чулкова, в 2020 году в местный бюджет поступило собственных доходов 17,5 млрд руб., что на 4% больше планового назначения. В декабре минувшего года собственных доходов в бюджет Краснодара поступило 2,2 млрд руб. Ожидаются поступление еще порядка 50 млн руб., так называемых заключительных оборотов. Александр Чулков спрогнозировал, что в 2021 году налоговые и неналоговые доходы будут с небольшим ростом к уровню минувшего года. Городские округа, по его словам, исполнили план декабря по налоговым доходам на 117%, обеспечив рост доходов в сравнении с показателями прошлого года. Годовое бюджетное назначение Краснодара в 2020 году составляло 16,8 млрд руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, с начала 2020 года в бюджет краевого центра поступило 16,73 млрд руб. собственных доходов. Это 101% годового плана.

Наталья Решетняк