В Краснодаре для обработки дорог от гололеда использовали около 37 тонн смеси

Для обработки дорог в столице Кубани от гололеда специализированные службы использовали 36,9 тонны пескосоляной смеси. В ночные часы количество снегоуборочных машин увеличили до 189. Сегодня, 18 января, к утру расчищены основные улицы и пути следования общественного транспорта.

Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, толщина снежного покрова в городе достигает 18 см. Расчищать и обрабатывать проезжие части и тротуары в городе начали ночью 17 января. Дополнительные снегоуборочные машины предоставил региональный минтранс.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, вчера, 17 января, в Краснодарском крае выпала треть среднемесячной нормы осадков. Сильный снег и дождь наблюдались во всех районах Кубани. В отдельных территориях выпало до 37 мм осадков. На региональных трассах снег расчищали порядка 750 единиц техники.

Дмитрий Михеенко