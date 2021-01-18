В Татарстане после пожара с четырьмя погибшими возбудили дело

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара с четырьмя погибшими в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, инцидент произошел в частном доме в коттеджном поселке Пятидворье Верхнеуслонского района в минувшее воскресенье. В результате пожара погибли двое мужчин 1953 и 1983 годов рождения и два мальчика 2008 и 2012 годов рождения.

По предварительным данным, причиной трагедии стало замыкание электропроводки, а дети и мужчины погибли из-за отравления угарным газом. Уголовное дело возбуждено по статье Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Расследование взято на особый контроль в прокуратуре, уточнили в ведомстве.

"Ъ-Казань"