В пожаре в поселке Пятидворье в Татарстане погибли двое детей

В пожаре в частном доме по адресу Лазурная,27 коттеджного поселка Пятидворье Верхнеуслонского района в воскресенье погибли двое мужчин 1953 и 1983 годов рождения и два мальчика 2008 и 2012 годов рождения. По сообщению управления МЧС по Татарстану, предположительно, смерть наступила в результате отравления продуктами горения.

Сам пожар происходил на площади 6 кв. м. Сообщение о нем поступило в диспетчерскую в 08:52. По приезду пожарных открытого горения не наблюдалось, но было сильное задымление.

Тела обнаружили в период с 09:10 до 09:25: взрослых на первом этаже, детей — на втором. При этом один мужчина некоторое время был жив, находясь без сознания, и умер в автомобиле скорой помощи.

В МЧС склоняются, что причиной пожара скорее всего стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании отопительных приборов. Из-за неисправности газового котла дом, который использовался как дача (в него приезжали на выходные), обогревался тремя тепловыми пушками.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"