В Ярославле на Крещение ограничат движение транспорта

В Ярославле в связи с празднованием Крещения будет ограничено движение транспорта, а также остановка и стоянка автомобилей возле некоторых храмов города и в местах крещенского купания, сообщили в пресс-службе мэрии города. Ограничения вводятся вечером 18 января и будут действовать в течение 19 января.

«В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период праздника Крещения, проведения религиозных обрядов в районе реки Нора, в поселке Толга у Свято-Введенского Толгского женского монастыря, при подъезде к Петропавловскому парку с 18 часов 18 января до 22 часов 19 января 2021 года вводятся временные ограничения остановки, стоянки и движения транспортных средств. Также в районе парка Подзеленье вводится временное ограничение движения транспортных средств с 7 часов до 22 часов 19 января 2021 года»,— говорится в сообщении.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославской области для проведения крещенских купаний будет устроено 38 купелей. Из этого числа пять иорданей будет открыто в Ярославле, а все остальные – в 13 муниципальных образованиях. В правительстве региона сообщали, что возле каждого места купания будут дежурить спасатели, медработники. Ожидается, что иордани посетят более 10 тыс. человек.

Антон Антонов