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Новосибирские школьники вернулись к очному режиму обучения

В Новосибирской области школы и учреждения среднего профессионального образования приступили к работе в режиме очного обучения. Ранее власти региона приняли решение продлить зимние каникулы для школьников на неделю (до 17 января) из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией среди педагогов и учеников.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук отметил, что работники системы образования региона входят в группу риска.

«Вакцинация в образовательных организациях проводится в первую очередь»,— сказал он.

На прошлой неделе власти региона сообщили о начале массовой вакцинации от коронавируса. «Регион уже получил 10 242 дозы вакцины «Спутник V», ожидается, что поставки вакцины будут каждую неделю»,— сказал глава минздрава региона Константин Хальзов.

Анна Егорова


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