Минздрав Новосибирской области заявил об увеличении числа прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19

Новосибирские власти будут увеличивать количество прививочных пунктов, где можно поставить вакцину от коронавируса, сообщил журналистам Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов

«Учитывая, что сейчас перед нами стоит задача массовой вакцинации, мы будем увеличивать количество прививочных точек на территории Новосибирска и области. Сегодня их 23. В течение недели откроем еще 10. Плюс планируем сформировать мобильные медицинские бригады»,— сказал министр журналистам в четверг.

Ранее сообщалось, что в регионе 2 670 человек получили прививку от коронавирусной инфекции. Из них двукратно привились 1 145 жителей.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил начать в стране массовую вакцинацию от инфекции. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с понедельника ведомства готовы перейти к более масштабной вакцинации, но потребуются дополнительные консультации с субъектами.

По данным оперштаба, на территории области выявлено 29 896 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 26 597 пациентов, умерли 1 081 человек. В отделениях реанимации находятся 141 человек, к аппарату ИВЛ подключены 25 пациентов.

Юлия Сасевич