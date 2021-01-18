Палата представителей начала расследование после штурма Капитолия

Главы четырех комитетов Палаты представителей направили письмо директору ФБР Кристоферу Рэю и руководителям других агентств информацию о сбоях в работе разведки и службы безопасности, которые привели к штурму здания Конгресса США 6 января, сообщает телеканал CNBC.

Законодатели хотят узнать, как сторонники президента США Дональда Трампа смогли прорваться в здание Капитолия, который охраняется собственной полицией. Кроме того, СМИ сообщали, что полиция была предупреждена о возможных беспорядках.

«Обеспечение безопасности и материально-техническая подготовка перед 6 января не соответствовали перспективе серьезных и широкомасштабных беспорядков»,— говорится в письме.

6 января во время рассмотрения итогов в Конгрессе США сторонники господина Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки. После этого президента США Дональда Трампа заблокировали в нескольких соцсетях. 20 января должна состояться инаугурация следующего президента Джо Байдена, в Вашингтоне в связи с этим усилили меры безопасности.

О политической ситуации в США — в материале “Ъ” «Дональд Трамп на досадном положении».