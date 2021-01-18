Служба набирает взносы

Согласно отчетности службы финансового уполномоченного (СФУ) за 2019 год (последняя опубликованная), размер взносов страховых компаний составил 125,7 млн руб. За год к рассмотрению было принято 47,7 тыс. обращений потребителей, по 37,4 тыс. дел из которых были приняты решения: по 16,2 тыс.— о полном или частичном удовлетворении требований клиентов, 14,7 тыс.— об отказе в удовлетворении и 6,5 тыс.— о прекращении рассмотрения обращения. Доходы СФУ составили 20,3 млн руб. от платы за рассмотрение обращений третьих лиц, которым было уступлено право требования. Доход от инвестирования средств СФУ, полученных в виде взноса от ЦБ в размере 3 млрд руб., составил 191,2 млн руб. За три квартала 2020 года общее число решений, принятых СФУ, составило 77,9 тыс. Как ожидают в службе, за счет новых организаций, попавших под юрисдикцию финомбудсмена, будет обеспечено около 55 тыс. новых обращений в год, из которых 43 тыс. придется на банки. По оценке “Ъ”, в результате по 2021 году взносы финансовых организаций могут превысить 1 млрд руб. «На текущий момент в штате СФУ более 500 человек, которые в 2020 году обеспечили рассмотрение почти 279 тыс. обращений»,— заявили в службе.

Илья Усов