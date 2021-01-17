Сборная России получила золото в лыжной акробатике на этапе КМ в Ярославле

17 января Сборная России одержала победу в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходил в спорткомплексе «Подолино» под Ярославлем. В составе сборной России все спортсмены представляли школу фристайла Ярославской области. Золотые медали достались Максиму Бурову, Павлу Кротову и Анастасии Прытковой. Второе место в командном зачете заняла сборная Швейцарии. На третьем месте сборная США.

Лучший результат во второй день соревнований, когда на этапе Кубка мира по фристайлу определялся победитель, показал ярославский спортсмен, член российской сборной Максим Буров. Он набрал 125,34 балла. Второй результат тоже у российского спортсмена Станислава Никитина, набравшего 123,98 балла. На третьем месте спортсмен из Канады Льюис Ирвинг, у которого 120,36 балла.

Среди женщин лучший результат у представительницы сборной США Меган Ник, набравшей 89,88 балла. На втором месте спортсменка из Белоруссии Алла Цупер, получившая 89.82 балла Третьей стала еще одна представительница американской команды Кайла Кун, у которой 87,25 балла.

Ярославских спортсменов, представлявших Россию на соревнованиях Кубка мира поздравил губернатор Дмитрий Миронов.

«Россия — первая в командном зачете! Ребята, болели за вас сердцем! Павел Кротов, Анастасия Прыткова, Максим Буров, с победой! Вторая наша команда тоже выступила достойно — 4 место. Спасибо всем за эти выходные, за эмоции и радость победы!»,— написал глава региона на своей странице в соцсети.

Накануне в «Подолино» проходили соревнования лыжных акробатов в личном зачете. "Ъ-Ярославль" сообщал, что победителем в личных стартах среди мужчин тоже стал Максим Буров. Второе место занял Павел Кротов. Швейцарец Ноэ Рот стал третьим.

Среди женщин в соревнованиях по лыжной акробатике в личном зачете первой стала австралийка Лаура Пил, второй – американка Эшли Колдуэлл. Третье место заняла россиянка Любовь Никитина.