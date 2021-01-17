В новогодние праздники полноценно отдохнули 54% петербуржцев

Аналитики платформы AliExpress Россия и исследовательского агентства ResearchMe провели исследование, чтобы узнать, как россияне отдыхали на новогодних праздниках. В репрезентативную выборку включены ответы более 1 тыс. жителей всех субъектов РФ.

Согласно проведенному опросу, больше всего тех, кто отдыхал все праздники целиком, в Петербурге (54%) и в Москве (52%). Меньше всего отдыхали в ПФО (47%) и на Урале (48%).

При этом 72% жителей Петербурга и 63% СЗФО признались, что провели новогодние праздники в интернете. Среди данного вида досуга у петербуржцев лидируют соцсети, просмотр видео и фильмов онлайн, а также чтение новостей и онлайн-шопинг. В то же время 52% жителей Петербурга предпочли на каникулах отоспаться.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что эксперты проанализировали заказы жителей Петербурга в новогодние праздники, определив топ-10 наиболее популярных товаров начала года.