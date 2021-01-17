Stellantis ведет переговоры о создании совместного предприятия с автоконцернами Китая

Stellantis (бывшие Fiat Chrysler и PSA Group, завершившие слияние на прошлой неделе) ведет переговоры о создании совместного предприятия в Китае с местными автоконцернами. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Yikai.

По данным издания, Stellantis ведет переговоры с Chery Automobile и Guangzhou Automobile Group. Франко-итальянский концерн намерен получить 75-процентную долю в совместном предприятии (СП) с местными производителями. Оно займется выпуском полного спектра автомобилей Stellantis для китайского рынка. При этом, как отмечают источники, перед созданием нового СП Stellantis может закрыть уже существующие СП, которые были созданы ранее Fiat и PSA по отдельности.

Кирилл Сарханянц