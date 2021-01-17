Сторонники экс-схимонаха Сергия провели в Екатеринбурге молебен в его поддержку

В Екатеринбурге около Храма-на-Крови сторонники экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) провели молебен в поддержку опального священника, находящегося под арестом в Москве. На месте дежурили сотрудники полиции, не допускавшие собравшихся на территорию храма, в результате чего сторонники отца Сергия были вынуждены провести молебен рядом с памятником Петру и Февронии.

Пришедших убеждали разойтись православные верующие, которые пришли к храму на празднование Святок. Однако, несмотря на споры между ними, молебен был проведен.

Подобные акции в поддержку отца Сергия также планировалось провести в Москве около Храма Христа Спасителя, в Санкт-Петербурге рядом с Казанским Собором, а также в Омске около Успенского Собора.

Напомним, экс-схимонах Сергий был задержан 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря, которым он продолжал руководить, несмотря на отлучение от церкви. Его обвиняют по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). Басманный райсуд арестовал отца Сергия до 28 февраля. В данный момент он находится в СИЗО «Матросская тишина».

Ранее его сторонники обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в обстоятельствах штурма и ареста их духовного наставника. Под обращением подписались хоккеист Павел Дацюк, артист шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов и актриса Мария Шукшина. Они считают действия силовиков неконституционными, а предъявленные отцу Сергию обвинения надуманными.