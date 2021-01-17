Курянам посоветовали воздержаться от массовых крещенских купаний

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Курской области и прогнозируемым похолоданием до 20 градусов мороза жителям региона рекомендуется воздержаться от традиционных крещенских купаний (в ночь с 18 на 19 января). Такую информацию распространила администрация региона по итогам заседания областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где рассматривался вопрос «обеспечения комплексной безопасности в период празднования Крещения Господня».

В ходе совещания представители Роспотребнадзора предупредили: погружаться в купель с ледяной водой категорически запрещено переболевшим COVID-19 или пневмонией. Так как при остаточных явлениях воспалительных процессов можно усугубить свое состояние. Также не рекомендуется окунаться гражданам, сделавшим прививку от коронавируса и имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы. Кроме того, для неподготовленных людей купание в ледяной воде может закончиться переохлаждением, а оно приводит к стрессу для организма и снижению его защитных функций, напомнили врачи.

Кроме того, курянам вновь рекомендовали избегать мест массового скопления людей, воздержаться от длительного ношения защитных масок на морозе и «ни в коем случае не злоупотреблять спиртными напитками». По рекомендации регионального управления Роспотребнадзора, в рамках соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, территории вблизи купелей в этом году оборудованы палатками с горячим чаем не будут. При этом главам муниципальных образований предложено рассмотреть возможность сокращения количества купелей.

Об уровне заболеваемости коронавирусом в Черноземье, читайте в материале «Ъ».

Андрей Цветков