Общее число инфицированных COVID-19 в Черноземье превысило 165 тысяч человек

Проектный офис информационного центра по коронавирусу в РФ 17 января сообщил о еще 1242 заболевших в Черноземье за последние сутки, при этом выписалось за тот же период 1267 пациентов. Общее число инфицированных в макрорегионе достигло 165,067 тыс., из которых выздоровели уже 145,196 тыс., еще 2855 пациентов не справились с недугом (32 за сутки).

Так, в Белгородской области подтвердились еще 183 диагноза, а общее число заболевших составило 24,952 тыс. Новых выздоровевших за сутки только 48, а всего - 22,427 тыс., умерли за сутки три пациента с коронавирусом, а с начала пандемии уже 298.

В Воронежской области заболели за сутки еще 387 человек, а всего уже 52,84 тыс. Новых выздоровевших сразу 481, а всего - 47,561 тыс., летальных случаев за сутки 20, а с начала наблюдений уже 1365.

В Курской области - еще 181 заболевший, а всего уже 23,768 тыс. Новых выздоровевших - 178, а всего - 20,969 тыс., умерли за сутки два пациента с вирусом, а за весь период - 329.

В Липецкой области - еще 152 подтвержденных случая, а всего - 18,8 тыс. Новых выздоровевших сразу 214, а всего - 14,227 тыс., летальных случаев за сутки два, а за весь период - 327.

В Орловской области - еще 180, а всего - 24,345 тыс. Новых выздоровевших - 177, а всего - 21,575 тыс., умерли за сутки два пациента с коронавирусом, а с начала пандемии уже 307.

В Тамбовской области за сутки заболели еще 159 человек, а всего уже 20,362 тыс. Новых выздоровевших - 169, а всего - 18,437 тыс., летальных исходов за сутки три, а за весь период пандемии - 229.

В целом за последние сутки COVID-19 подтвердился у 23,586 тыс. жителей 85 регионов РФ. Общее число инфицированных в стране превысило 3,5 млн человек, из которых выписались уже более 2,9 млн (23,44 тыс. за последние сутки), а умерли уже – 65,566 тыс. (481 за сутки).

Где и за чей счет в Курской области планируют возвести инфекционную больницу, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков