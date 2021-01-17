На Белгородчине привить от коронавируса планируют 750 тыс. человек

Для борьбы с распространением нового коронавируса власти Белгородской области планируют вакцинировать 70% взрослого населения, или порядка 750 тыс. человек. Такие данные были озвучены по итогам совещания, посвященного прививочной кампании, которое провел врио губернатора Вячеслав Гладков.

В облправительстве, в частности, рассказали, что первую партию поступившей в регион вакцины (около 5 тыс. доз) использовали на 90%: в организованных межрайонных центрах в числе первых прививались медики, соцработники и педагоги. Параллельно на вакцинацию записывали всех желающих. В область доставили уже еще 5 тыс. доз, которые планируют использовать до 1 февраля. Затем Белгородчина рассчитывает принять еще порядка 20 тыс. доз.

Как подчеркнул господин Гладков, заставлять белгородцев прививаться от коронавируса никто не будет, но «рассказать им обо всех преимуществах и попытаться убедить в необходимости вакцинации власти обязаны». Сам Вячеслав Гладков намерен сделать прививку «в ближайшее время» вместе с супругой. На вакцинацию он, напомним, записался через сайт регионального департамента здравоохранения, а сейчас в общем порядке ждет, когда подойдет его очередь. «Мы сделаем прививки. О своих ощущениях буду обязательно говорить. Гнать, заставлять никто никого не будет. Вопрос ответственности перед собой, перед своими близкими, коллегами, друзьями, перед соседями, перед другими жителями должен быть у каждого. Считаю, что у нас все пройдет организованно. Надеюсь, что, объяснив каждой семье необходимость вакцинации, проведем кампанию на должном уровне»,– резюмировал Вячеслав Гладков.

В каких объемах регионы Черноземья надеются получить вакцину от коронавируса в начале года, читайте в материале «Ъ».

Андрей Цветков