Нью-Йорк заиграл по-русски

Вся интрига матча регулярного чемпионата НХЛ между двумя нью-йоркскими клубами оказалась закручена вокруг российских хоккеистов. Его героями в составе взявшего верх со счетом 5:0 «Рейнджерс» оказались сделавшие по дублю форварды Павел Бучневич и Артемий Панарин, а также записавший в актив «сухую» игру голкипер Александр Георгиев. А из тем, касающихся «Айлендерс», основная была связана с неудачным дебютом его вратаря Ильи Сорокина, который не состоялся бы, не получи на разминке дурацкую травму его более опытный соотечественник Семен Варламов.

Этот сезон в НХЛ примечателен в том числе появлением в клубах лиги довольно большой группы российских дебютантов. Причем таких дебютантов, от которых очень многого ждут. Ее фронтменом, видимо, следует считать форварда «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова: вслед за тремя очками в первом своем энхаэловском матче против «Лос-Анджелес Кингс» он набрал еще одно — за голевую передачу в следующей встрече против того же соперника. В эту группу входит и голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, игравший вместе с Капризовым за ЦСКА. Так вот, с Сорокиным связано одно из самых заметных происшествий на старте открывшегося 13 января сезона.

Два нью-йоркских клуба тоже проводили второй подряд матч — формат укороченного пандемией коронавируса сезона сделал такие серии рядовым явлением. В первом «Айлендерс» довольно убедительно одолел соседа — 4:0. А в его наиболее заметного игрока превратился ветеран Семен Варламов, напарник и соотечественник Сорокина, ничего не пропустивший и взявший верх в дуэли с защищавшим ворота «Рейнджерс» (от российских голкиперов никуда сейчас в НХЛ не деться) Игорем Шестеркиным. Он тоже, кстати, формально обладает статусом новичка, несмотря на дюжину матчей в североамериканской лиге.

Тренер «Айлендерс» Барри Тротц собирался выставить находящегося в тонусе Варламова и на второй матч. Но планам не позволило осуществиться ЧП на раскатке. Форвард Кэл Клаттербак решил отчего-то «размять» Варламова чудовищным по мощи броском, еще и пришедшимся в такое место, чтобы гарантированно вырубить голкипера,— незащищенное пространство под маской в районе ключицы. Итог — травма, из-за которой голкипер не сумел выйти на лед.

Барри Тротц потом не скрывал негодования в связи с действиями Клаттербака, но вариантов у него не оставалось — пришлось доверять Илье Сорокину. А тот не впечатлил. Не то чтобы новичок потерпел сокрушительный провал, напропускав легких шайб. Но, во всяком случае, и каких-то подвигов он не совершил: некоторые из бросков, достигших цели, точно неберущимися не смотрелись. Хотя Тротц, делясь впечатлениями от матча, обращал внимание прежде всего на безалаберную игру партнеров Сорокина. Действительно, практически все голы в его ворота были следствием грубых ошибок, потерь, выливавшихся в контратаки «Рейнджерс».

А основными бенефициарами этой безалаберности были два российских нападающих хозяев: Павел Бучневич и Артемий Панарин записали в актив по дублю. Этот факт каким-то грандиозным событием считать нельзя. Бучневич застолбил за собой позицию такого наконечника копья ударного звена, а Панарин — это вообще лидер «Рейнджерс», который в прошлом сезоне был исключительно результативен (95 очков в 69 встречах) и даже очутился в тройке номинантов на приз лучшему хоккеисту лиги.

Как нельзя считать неожиданностью и очень надежную игру Александра Георгиева. Это еще один подающий большие надежды вратарь из России, который в свои 24 года уже обладает недурным бэкграундом и в сезоне минувшем, по существу, отодвинул на роль скорее второго, чем первого номера «Рейнджерс»,— шведскую знаменитость Хенрика Лундквиста (тот уже успел завершить карьеру). Многие североамериканские эксперты, правда, полагали, что Георгиеву, в свою очередь, суждено подвинуться под натиском Шестеркина, но старт регулярного первенства тезис не подкрепил.

Алексей Доспехов