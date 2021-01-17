На Кубани 198 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Краснодарском крае зарегистрировано 198 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 30 967. Выздоровели за сутки 253 человека (за все время 21 368), умерли с коронавирусом 19 пациентов (за все время – 1200), сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации.

В Республике Адыгея 67 новых случаев коронавируса. За время пандемии общее число заболевших достигло 12 278 человек. Выздоровели 52 человек (за все время 10 274), ни одного летального случая не зарегистрировано (за все время – 106 человек).

Дмитрий Михеенко