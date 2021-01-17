В Омской области смертность за год увеличилась на 21,5% В регионе умерли около 30 тыс человек

Количество умерших в Омской области по итогам 2020 года увеличилось на 21,5% - до 29850 человек, следует из данных управления ЗАГС главного государственно-правового управления региона. В Омске этот показатель вырос на 21,1% - до 18301 человек.

При этом актов о рождении в регионе зарегистрировано органами ЗАГС в 2020 году 17916 (в Омске – 11563) против 19245 актов в 2019 году (в Омске – 12703).

В конце декабря 2020 года вице-премьер Татьяна Голикова говоря об итогах статистики естественного движения населения, отметила, что абсолютное большинство прироста в числе умерших обусловлено коронавирусом и ассоциированными с ним заболеваниями —более 80% прироста смертности.

По итогам прошлой недели Омская область вошла в число регионов Сибири с самой высокой скоростью распространения COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). На 15 января в регионе подтверждено за весь период с начала пандемии 33 862 диагноза COVID-19, что на 1 714 больше, чем неделей ранее, сообщает ИЦК. По данным экспертов, показатель прироста составил 5%, что выше среднесибирского.

Также в числе регионов с высокой скоростью распространения коронавируса за неделю в округе отмечен Красноярский край (+5%).

В Сибирском федеральном округе по данным на прошлую неделю подтверждено с начала пандемии 298 437 случаев COVID-19. Скорость распространения коронавируса за последние семь дней в округе осталась на том же уровне, как и неделю назад и составила 4% (11 115 новых случаев). В России всего подтвержден 3 520 531 диагноз (+ 164 737 новых случаев коронавируса за неделю, прирост составил 5%).

Оксана Павлова