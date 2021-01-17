По делу о гибели людей под лавиной задержан глава управления ГО и ЧС Норильска Ранее под домашний арест был отправлен оперативный дежурный дежурно-диспетчерской службы города

В Красноярском крае по делу о гибели троих людей из-за схода лавины в горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» задержан начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Норильска. Следователи считают, что он не осуществил должный контроль за деятельностью своих подчиненных и не проверил полноту информации о погодных условиях, включаемой дежурными единой дежурно-диспетчерской службы города в сводку центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю, сообщает СКР.

Из-за халатности оперативный дежурный, получивший 30 декабря 2020 года прогноз о возможном сходе лавин в горных районах региона в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, не включил эти сведения в оперативную сводку управления ГО и ЧС администрации Норильска. «В результате, население, глава администрации города Норильска и ее структурные подразделения, а также иные органы и учреждения не были предупреждены о лавинной опасности и, соответственно, не провели превентивные мероприятия», - говорится в сообщении.

Ранее «Ъ» сообщал, что 8 января около 23-00 местного времени лавина накрыла несколько туристических домиков в районе лыжного комплекса «Гора Отдельная». Под завалами оказалась семья из четырех человек. Спасти удалось только старшего ребенка — 14-летнего подростка.

Следственными органами возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей гибель двух или более лиц (ч.3 ст 293 УК РФ). По подозрению в совершении этого преступления ранее был задержан оперативный дежурный дежурно-диспетчерской службы Норильска. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Оксана Павлова