Мишустин назначил трех новых замглавы Минвостокразвития

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения о кадровых перестановках в Минвостокразвития. Первым заместителем министра стал Гаджимагомед Гусейнов, ранее занимавший должность первого зампреда правительства Дагестана. Заместителями министра назначены Анатолий Бобраков и Марат Шамьюнов.

Документы о назначении заместителей главы Минвостокразвития датированы 15 января и опубликованы на портале правовой информации.

Бывший первый заместитель руководителя Минвостокразвития Александр Крутиков объявил о своем уходе 12 января. По его словам, он планировал уйти с госслужбы еще в 2018 году, но тогда его «остановила новая сфера ответственности». О новом месте работы чиновника не сообщалось.