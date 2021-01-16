Саудовская Аравия делает ставку на город будущего

В Саудовской Аравии собираются построить экогород без личных автомобилей. Проект анонсировал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Он отметил, что для перемещения людей под землей создадут сеть тоннелей со сверхскоростным общественным транспортом. Сам город будет вытянут в линию, длина которой составит более 170 км. Его так и назвали — The Line. К работе власти обещают приступить в первом квартале этого года. На строительство планируется потратить до $200 млрд. Привлечь средства планируют в том числе за счет частных инвесторов. Кого заинтересует такое вложение? И что будет представлять собой город будущего? Выясняла Юлия Жданова.

Дорога до работы в The Line будет занимать максимум 20 минут, обещают разработчики проекта. За это время человек сможет доехать из одного конца города в другой на скоростном поезде или общественном транспорте по специальной двухуровневой сети подземных тоннелей. Естественно, без пробок и скоплений людей. Ведь транспортные потоки будет контролировать искусственный интеллект. Использовать личный автомобиль не получится — на поверхности земли не будет трасс, только дороги для прогулок.

The Line совмещает все последние экотренды строительства, но он может оказаться не очень удобным для пешеходов, отмечает консультант программы развития ООН и руководитель европейского проекта «Цифровые города» Ирина Ирбитская: «Все тренды ориентированы на снижение экологического следа. Что касается вытянутости города в 170-километровую линию, тут, конечно, вопросы возникают. Это, как правило, говорит об ориентированности на автомобили, особенно, если он узкий. Такая модель противоречит модели компактного города. Все-таки человеку нужен ареал обитания размером 5 км на 5 км, когда ему комфортно в пространстве, он себя чувствует безопасно».

Город The Line — только часть масштабного проекта саудитов под названием Neom, что переводится с арабского как «новое будущее». Власти планируют построить в ближайшие годы на северо-западе страны огромную технологическую зону, чтобы переориентировать экономику государства с нефтедобычи на другие отрасли. И одной из них может стать туризм, считает первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович. По его оценкам, город в теории может приносить такую же прибыль, как, например, Дубай в Арабских Эмиратах:

«Если миллион там будет помещаться ежедневно, это, конечно, очень много. Что касается географии, она замечательная — в районе Красного моря, Персидского залива. Я думаю, что вполне себе перспективный проект, если там не будет перегибов в плане борьбы с алкоголем и прочими запретами для туристов. Это будет курорт не двухкопеечный, не экономкласса, но, тем не менее, не архидорогой, иначе бы он был более камерным. То, что он такой суперсовременный, конечно — это дополнительная фишка».

Пока об особенностях архитектуры The Line не сообщается. Но покупка и продажа жилья в нем станет выгодным бизнесом, считает эксперт по международным инвестициям в недвижимость Игорь Индриксонс. Он полагает, что стоимость квадратных метров в городе будущего может оказаться на уровне популярных мировых столиц или даже выше: «Эти вещи привлекут как раз-таки молодых специалистов, у которых сегодня большинство денег. Им потом можно будет сдавать, перепродавать по повышенной цене недвижимость. Молодежь сегодня готова выкидывать деньги. Это привлечет средства, и можно будет как раз-таки на этом хайпе заработать. А когда что-то модно, то происходят эмоциональные покупки, цены могут быть абсолютно любые, непредсказуемые, доходность тоже».

Большую часть расходов на возведение The Line возьмет на себя фонд суверенного благосостояния Саудовской Аравии, а также частные инвесторы. На строительство может потребоваться $200 млрд. Такие вложения, скорее всего, будут интересны крупным фондам и окупятся в лучшем случае через 10-20 лет, полагает глава клуба инвесторов бизнес-школы «Сколково» Виталий Полехин:

«Если мы говорим про категорию инвесторов, которые вкладываются в высокотехнологичные секторы, ярких проектов не так много.

Поэтому при появлении необычных, у инвесторов появляется достаточно высокий интерес. В рамках реализации этих проектов будут разные типы инвестиций — это может быть инфраструктура, вещи, которые помогают строить эту инфраструктуру. Обеспечение работает на инфраструктуру, то есть, например, программное обеспечение и какой-то софт, окупаемость у которого может быть немного более ьыстрой».

Саудовская Аравия — не единственная страна, которая решила отказаться от автомобилей на улицах в отдельных местах. Город, состоящий из экоостровов, через девять лет планируют построить на юге Малайзии. К 2024 году пешеходный район без машин появится в Берлине. Стоимость проекта не уточняется. Около половины квартир там будут принадлежать государству и сдаваться по льготным расценкам пенсионерам и беженцам.