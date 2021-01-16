Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает о преимуществах нового столичного заведения.

Наконец-то в Москве появилось место с настоящей тайской кухней. Называется ресторан Asiatico, и на кухне его трудятся сразу три тайских шефа. Оно и чувствуется: в меню что ни блюдо, то ностальгическая ода для фанатов Таиланда. Еда абсолютно аутентичная, яркая, острая, со всем разнообразием вкусовой палитры — от острейшего салата из зеленой папайи и салата с маринованной уткой и ананасом до великолепного хрустящего карпа в кисло-сладком соусе и отменного гуся в медово-имбирной глазури.

Вообще, в меню очень много блюд из утки и гуся — и это еще одно ценнейшее преимущество Asiatico перед малочисленными московскими конкурентами подлинного паназиатского происхождения. Среди горячих закусок еще два выдающихся хита — хрустящие роллы с рубленой бараниной и золотые мешочки с морепродуктами. Разумеется, много блюд вок: лапша по-сингапурски с креветками, яичная домашняя лапша с уткой, широкая рисовая лапша с говядиной, соба с кальмарами и лапша карри с морепродуктами.

Единственное, что в Asiatico никак не соответствует уровню кухни — это чудовищно холодный, бездушный интерьер. Глядя с улицы на пустынный зал с высоченными потолками и грузной мебелью, ни за что не догадаешься, насколько гастрономичная и вкусная тут еда. Но оно, может, и к лучшему — социальная дистанция в заведении точно гарантирована.