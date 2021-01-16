Солсберийский собор переоборудовали в центр вакцинации от COVID-19

Готический Солсберийский собор в графстве Уилтшир на юго-западе Англии будут использовать как центр вакцинации против коронавируса, сообщает газета The Guardian. Сделать прививку там могут люди старше 80 лет по специальному приглашению.

Собор организовал для вакцинации специальную музыкальную программу: люди, которые придут на прививку, смогут параллельно слушать музыку на органе XIX века. «Мы гордимся тем, что участвуем в программе вакцинации, которая спасает жизни и дает людям реальную надежду в эти трудные времена»,— сказал настоятель собора Николас Пападопулос.

Фото: Steve Parsons / AP

Великобритания находится на пятом месте по числу заразившихся коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В стране зарегистрировано 3,3 млн заболевших. Умерли за время пандемии 87,4 тыс. человек, выздоровели 7,7 тыс.

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает сотрудниками ГРУ, причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, называли целью своей поездки в Великобританию посещение «знаменитого во всем мире Солсберецкого собора». В Лондоне в рассказ россиян не поверили, охарактеризовав его как «оскорбление по отношению к умственным способностям общественности».

Солсберийский собор был заложен в 1220 году, основной этап строительства продолжался примерно до 1320 года. Собор известен своим церковным шпилем: он возвышается над основной частью здания на высоте 55 м, общая высота над уровнем земли составляет 123 м. Это самый высокий шпиль в Великобритании и один из самых высоких в Европе. Также в этом соборе располагаются самые старые действующие механические часы в мире. Они были изготовлены примерно до 1386 года. Кроме того, в соборе находится одна из наиболее сохранившихся четырех копий Хартии вольностей 1215 года.