Банки хотят оставить отказы за собой

Банки не хотят сообщать клиентам причины отказов в предоставлении кредитов. Об этом говорится в письме представителей отрасли, направленном в Госдуму. Депутаты вскоре рассмотрят законопроект, который обязывает кредитные организации объяснять клиентам, почему им не выдали заем. С подробностями — Андрей Загорский.

Сейчас у кредитных организаций есть право отказывать потенциальным заемщикам в предоставлении средств без объяснения причин. Законопроект, предусматривающий отход от этой практики, был внесен на рассмотрение в Госдуму в конце октября парламентом Калмыкии. Однако банки суть этого документа явно не устроила. Они опасаются, что такие изменения приведут к раскрытию коммерческой тайны, которая распространяется в том числе на модели оценки кредитоспособности заемщиков, а значит, развяжут руки мошенникам, дав им возможность подстраиваться под существующие требования.

К тому же отказ в выдаче кредита, как правило, связан не с одной, а с несколькими причинами, объяснить которые несведущим в финансовым вопросах гражданам будет просто невозможно, пояснил советник председателя совета Ассоциации банков России Олег Иванов: «Скоринг гражданина учитывает большое количество факторов, которые складываются не только из данных о финансовом положении, но также из анализа большого количества иной информации. При анализе конкретного клиента не существует какой-то одной причины. На сегодняшний день в рамках использования больших данных это сложный математический алгоритм. Как раз конкуренция банков состоит в том, чтобы использовать разные модели, они являются ноу-хау банков».

В банковском сообществе, помимо прочего, опасаются, что принятие законопроекта приведет к резкому увеличению числа жалоб со стороны заемщиков в Центробанк, суды и службу финансового уполномоченного. При этом даже если банки обяжут мотивировать отказ в предоставлении ссуды, шансы граждан, которым не удалось ее взять, получить кредит это не повысит. Как потому, что у каждого банка в этом вопросе свой подход, так и потому, что все они меняют свои критерии в зависимости от рыночной ситуации, отмечает генеральный директор компании «Система кредитных специалистов» Алексей Казарин:

«Есть бюро кредитных историй, которые уже давным-давно ведут свой рейтинг. Если вы закажете свою кредитную историю, а два раза в год вы это можете сделать бесплатно, там обычно еще указываются возможные шансы заемщика при получении кредита. Там можно обратить внимание, насколько у вас хороший рейтинг, что вам стоит сделать, чтобы этот рейтинг повысить. Наверное, то же самое могут сделать и банки, но я не думаю, что это избавит заемщиков от дальнейших отказов.

Все равно у каждого банка свой уровень риска, в какие-то периоды они могут закручивать гайки, в какие-то ослаблять».

А вот эксперты Общероссийского народного фронта придерживаются иной позиции. Они полагают, что объяснить причину отказа в кредите в большинстве случае можно, не раскрывая скоринговые модели. А в ситуации, когда многим россиянам не хватает финансовой грамотности, это зачастую просто необходимо, говорит руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева: «Вычислить скоринговую политику не так уж и сложно, если у злоумышленника есть такое желание или у конкурента. На наш взгляд, человеку все-таки важно знать причину отказа. Здесь не такого, что нужно раскрывать скоринг, но сообщить человеку причину возможно, к примеру, на нем висит кредит, о котором он не знал. Бывает, что у человека достигнута предельная долговая нагрузка, а он этого не осознает. У нас недостаточный уровень финансовой грамотности, и в этом смысле банк мог иметь просветительскую функцию».

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Согласно данным Национального кредитного бюро, в минувшем году российские банки ужесточали требования к заемщикам. Так, весной они принимали положительные решения лишь в 25-29% случаев. Чуть больше 30% заявок удовлетворялись в конце года. Центробанк пока не высказал своего отношению к законопроекту об обязательном раскрытии причин отказа в выдаче кредитных средств. Начало рассмотрения документа в Госдуме запланировано на февраль.

Александр Рассохин