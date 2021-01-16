Сегодня в Ярославле стартует Кубок мира по фристайлу

16 января под Ярославлем на спорткомплексе «Подолино» начнутся соревнования этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика». Турнир будет продолжаться два дня.

16 января, в первый день официальных соревнований, будут выступать акробаты в индивидуальном зачете, а 17 января пройдут командные соревнования. Организаторы отмечают, что перед проведением турнира всех спортсменов протестируют на COVID-19.

Для предотвращения распространения коронавируса принято решение проводить соревнования без присутствия зрителей. Будет организована прямая телевизионная трансляция турнира. В пресс-службе областного правительства сообщили, что в прямом эфире транслировать соревнования этапа Кубка мира по фристайлу будет канал «Первый Ярославский». Кроме того, будет вестись интернет-трансляция соревнований. Начало трансляций 16 и 17 января в 18:55.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в турнире будут участвовать более 50 спортсменов из разных стран мира, в том числе из Канады, Японии, Австралии, США, Великобритании, Швейцарии, Белоруссии и Казахстана. Основу сборной России по фристайлу составляют ярославские спортсмены. Из 10 членов сборной девять спортсменов представляют Ярославскую область.

Антон Антонов