Спорткомплекс под Ярославлем готов к Кубку мира по фристайлу

В Ярославской области на спорткомплексе «Подолино» 16 и 17 января пройдут соревнования этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика». Сегодня готовность спорткомплекса к проведению турнира проверил губернатор области Дмитрий Миронов, об этом он рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте». Глава региона отметил, что в области впервые проходят соревнования такого уровня.

«Мы впервые организуем такие соревнования. Проведена большая подготовительная работа. Модернизировали разгонную эстакаду, обустроили дополнительное освещение, построили специальные помещения, улучшили транспортное сообщение и расширили автостоянки. К сожалению, соревнования пройдут без зрителей. Такое решение принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Запланированы прямые телевизионные трансляции, поэтому все в полной мере смогут насладиться этим зрелищным событием. Для нашего региона такое масштабное спортивное мероприятие — движение вперед. Популяризируем нашу область как туристическое направление и как точку притяжения для спортсменов. Задача — провести все на высшем уровне»,— написал господин Миронов.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославль уже прибывают участники соревнований. В турнире будут участвовать более 50 спортсменов из разных стран мира, в том числе из Канады, Японии, Австралии, США, Великобритании, Швейцарии, Белоруссии и Казахстана. Основу сборной России по фристайлу составляют ярославские спортсмены. Из 10 членов сборной девять спортсменов представляют Ярославскую область.

Антон Антонов