Бабушка с дедушкой и их трехлетний внук погибли при пожаре в Рыбинске

Стали известны новые подробности пожара в городе Рыбинске Ярославской области, в котором погибли четыре человека. Пожар произошел вечером 15 января в трехкомнатной квартире, расположенной на девятом этаже девятиэтажного жилого дома на проспекте Мира. После того как пожарные ликвидировали пожар, в квартире были обнаружены тела четырех погибших людей.

По последним данным, при пожаре погибли трехлетний мальчик, его бабушка и дедушка и неизвестный. Матери погибшего мальчика во время пожара не было дома.

По данным областной прокуратуры, семья, проживавшая в сгоревшей квартире, состояла на профилактическом учете. Пресс-служба прокуратуры Ярославской области сообщила о том, что начала проверку по факту пожара в многоэтажном жилом доме, в котором погибли люди, в том числе малолетний ребенок. В частности, во время проверки прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики, на учете которых стояла погибшая в пожаре семья.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что во время пожара в квартире произошло сильное задымление. Из-за задымления проводилась частичная эвакуация жильцов, проживающих в других квартирах дома, где произошел пожар, сообщили "Ъ-Ярославль" в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области. Площадь самого пожара составила 6 кв. м.

В связи с пожаром и гибелью в нем четырех человек следственное управление СК России по Ярославской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В пресс-службе регионального следственного управления сообщили, что на место происшествия выезжали следователи и криминалисты. Продолжится расследование уголовного дела и выяснение обстоятельств произошедшего.

Антон Антонов