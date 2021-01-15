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Курс доллара. Прогноз на 18–22 января

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

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После непродолжительного укрепления доллар США начал терять позиции на российском рынке. Если в начале минувшей неделе курс доллара на Московской бирже поднимался к уровню 75 руб./$, то по ее итогам стабилизировался возле отметки 73,58 руб./$. Это почти на 50 коп. ниже значений закрытия предшествующей недели. Поддержку рублю оказывают высокие цены на европейские сорта нефти, которые закрепились выше уровня $55 за баррель.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Банк Зенит 74.00
Банк Русский Стандарт 73.00-75.00
МТС-банк 73.00-75.00
ПСБ 73.00-75.00
Альфа-банк 73.25-75.25
Консенсус-прогноз * 74.05

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

ПСБ
МТС-банк
Банк Русский Стандарт
Банк Зенит
Алексей Тарханов

Давление на рубль может оказать снижение интереса инвесторов к валютам развивающихся стран

В рамках предстоящей недели ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в диапазоне 73–75 руб. Однако американская валюта может сместиться к его верхней границе. Поспособствовать этому может ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где мы ожидаем отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в район $50–53 за баррель на фоне медленного восстановления спроса и опасений относительно негативного влияния на спрос со стороны ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Плюс к этому давление на рубль может оказать снижение интереса инвесторов к валютам развивающихся стран из-за ухудшения ожиданий относительно динамики мировой экономики. Однако мы пока не ожидаем выхода американской валюты из сложившегося диапазона. Сдерживать же ослабление рубля будет подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 25 января.

Алексей Тарханов

Пока не видим поводов для существенного роста или падения рубля

В ближайшие дни мы ориентируемся на диапазон 73–75. На фоне роста цен на нефть курс смог приблизиться к нижней границе, но наблюдаемое снижение цен ОФЗ не привлекает нерезидентов заходить в рубль. Вместе с тем пока не видим поводов для существенного роста или падения рубля.

Алексей Тарханов

Добавляют нервозности инвесторам опасения за глобальный экономический рост

Локально против рубля выступит реальная покупка валюты почти на $100 млн в рамках бюджетного правила, возвращающаяся на рынок впервые с марта 2020 года и способная усилить негативное влияние внешнего фона. На внешних рынках негативную роль может играть фиксация прибыли в подорожавших за последнее время высокодоходных активах, а также сокращение рискованных позиций. Добавляют нервозности инвесторам опасения за глобальный экономический рост и спрос на нефтяное сырье после новостей о карантинах в Китае. Также в Европе канцлер Германии считает необходимым продлить локдаун. Страхи перед ситуацией с коронавирусом и введением локдаунов сейчас перебивают позитивный эффект от анонсированного избранным американским президентом США Джо Байденом масштабного плана поддержки экономики и граждан.

Алексей Тарханов

Для рубля к концу недели есть и позитивный момент — должны активизироваться экспортеры с продажей валюты

Рубль довольно стойко перенес череду негативных событий: геополитический прессинг по поводу новостей по Дональду Трампу, решение Минфина вернуться на валютный рынок, заметный рост доходностей ОФЗ, коррекцию нефтяных котировок от достигнутых в середине недели локальных максимумов. В мире доходности UST перестали расти, хотя доллар и немного укрепился, поэтому на развивающиеся рынки постепенно возвращается интерес. Вероятно, он будет краткосрочным, поскольку новый пакет стимулов в США может вновь разогнать инфляционные ожидания и привести к возобновлению укрепления доллара и росту доходностей базовых активов. Для рубля к концу недели есть и позитивный момент — должны активизироваться экспортеры с продажей валюты для уплаты основных налогов 25 января. Размер этих платежей, по нашим оценкам, составит примерно 880 млрд руб. (НДС, НДПИ и акцизы), что на 20% меньше декабрьских цифр, но условия денежного рынка сейчас не так комфортны, чтобы придерживать продажу валюты.

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