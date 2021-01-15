Курс доллара. Прогноз на 18–22 января

Богдан Зварич, главный аналитик Давление на рубль может оказать снижение интереса инвесторов к валютам развивающихся стран В рамках предстоящей недели ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в диапазоне 73–75 руб. Однако американская валюта может сместиться к его верхней границе. Поспособствовать этому может ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где мы ожидаем отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в район $50–53 за баррель на фоне медленного восстановления спроса и опасений относительно негативного влияния на спрос со стороны ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Плюс к этому давление на рубль может оказать снижение интереса инвесторов к валютам развивающихся стран из-за ухудшения ожиданий относительно динамики мировой экономики. Однако мы пока не ожидаем выхода американской валюты из сложившегося диапазона. Сдерживать же ослабление рубля будет подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 25 января.

Олег Кочетков, начальник управления валютных операций Пока не видим поводов для существенного роста или падения рубля В ближайшие дни мы ориентируемся на диапазон 73–75. На фоне роста цен на нефть курс смог приблизиться к нижней границе, но наблюдаемое снижение цен ОФЗ не привлекает нерезидентов заходить в рубль. Вместе с тем пока не видим поводов для существенного роста или падения рубля.

Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках Добавляют нервозности инвесторам опасения за глобальный экономический рост Локально против рубля выступит реальная покупка валюты почти на $100 млн в рамках бюджетного правила, возвращающаяся на рынок впервые с марта 2020 года и способная усилить негативное влияние внешнего фона. На внешних рынках негативную роль может играть фиксация прибыли в подорожавших за последнее время высокодоходных активах, а также сокращение рискованных позиций. Добавляют нервозности инвесторам опасения за глобальный экономический рост и спрос на нефтяное сырье после новостей о карантинах в Китае. Также в Европе канцлер Германии считает необходимым продлить локдаун. Страхи перед ситуацией с коронавирусом и введением локдаунов сейчас перебивают позитивный эффект от анонсированного избранным американским президентом США Джо Байденом масштабного плана поддержки экономики и граждан.