Курс доллара. Прогноз на 18–22 января

После непродолжительного укрепления доллар США начал терять позиции на российском рынке. Если в начале минувшей неделе курс доллара на Московской бирже поднимался к уровню 75 руб./$, то по ее итогам стабилизировался возле отметки 73,58 руб./$. Это почти на 50 коп. ниже значений закрытия предшествующей недели. Поддержку рублю оказывают высокие цены на европейские сорта нефти, которые закрепились выше уровня $55 за баррель.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Зенит
|74.00
|Банк Русский Стандарт
|73.00-75.00
|МТС-банк
|73.00-75.00
|ПСБ
|73.00-75.00
|Альфа-банк
|73.25-75.25
|Консенсус-прогноз *
|74.05
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Богдан Зварич, главный аналитик
Давление на рубль может оказать снижение интереса инвесторов к валютам развивающихся стран
В рамках предстоящей недели ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в диапазоне 73–75 руб. Однако американская валюта может сместиться к его верхней границе. Поспособствовать этому может ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где мы ожидаем отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в район $50–53 за баррель на фоне медленного восстановления спроса и опасений относительно негативного влияния на спрос со стороны ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Плюс к этому давление на рубль может оказать снижение интереса инвесторов к валютам развивающихся стран из-за ухудшения ожиданий относительно динамики мировой экономики. Однако мы пока не ожидаем выхода американской валюты из сложившегося диапазона. Сдерживать же ослабление рубля будет подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 25 января.
Олег Кочетков, начальник управления валютных операций
Пока не видим поводов для существенного роста или падения рубля
В ближайшие дни мы ориентируемся на диапазон 73–75. На фоне роста цен на нефть курс смог приблизиться к нижней границе, но наблюдаемое снижение цен ОФЗ не привлекает нерезидентов заходить в рубль. Вместе с тем пока не видим поводов для существенного роста или падения рубля.
Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках
Добавляют нервозности инвесторам опасения за глобальный экономический рост
Локально против рубля выступит реальная покупка валюты почти на $100 млн в рамках бюджетного правила, возвращающаяся на рынок впервые с марта 2020 года и способная усилить негативное влияние внешнего фона. На внешних рынках негативную роль может играть фиксация прибыли в подорожавших за последнее время высокодоходных активах, а также сокращение рискованных позиций. Добавляют нервозности инвесторам опасения за глобальный экономический рост и спрос на нефтяное сырье после новостей о карантинах в Китае. Также в Европе канцлер Германии считает необходимым продлить локдаун. Страхи перед ситуацией с коронавирусом и введением локдаунов сейчас перебивают позитивный эффект от анонсированного избранным американским президентом США Джо Байденом масштабного плана поддержки экономики и граждан.
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления
Для рубля к концу недели есть и позитивный момент — должны активизироваться экспортеры с продажей валюты
Рубль довольно стойко перенес череду негативных событий: геополитический прессинг по поводу новостей по Дональду Трампу, решение Минфина вернуться на валютный рынок, заметный рост доходностей ОФЗ, коррекцию нефтяных котировок от достигнутых в середине недели локальных максимумов. В мире доходности UST перестали расти, хотя доллар и немного укрепился, поэтому на развивающиеся рынки постепенно возвращается интерес. Вероятно, он будет краткосрочным, поскольку новый пакет стимулов в США может вновь разогнать инфляционные ожидания и привести к возобновлению укрепления доллара и росту доходностей базовых активов. Для рубля к концу недели есть и позитивный момент — должны активизироваться экспортеры с продажей валюты для уплаты основных налогов 25 января. Размер этих платежей, по нашим оценкам, составит примерно 880 млрд руб. (НДС, НДПИ и акцизы), что на 20% меньше декабрьских цифр, но условия денежного рынка сейчас не так комфортны, чтобы придерживать продажу валюты.