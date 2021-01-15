Кудрин предупредил о влиянии новой волны коронавируса на экономику России

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сказал, что не ожидает благоприятного режима для развития российской экономики в 2021 году. Он призвал ожидать третью волну пандемии коронавируса, которая, по его словам, уже отмечена в Европе.

«2021 год, видимо, не будет намного легче — то, что мы видим в европейских странах, как правило, потом приходит к нам, то есть третья волна. Вторую волну мы уже дождались. Идет третья волна пандемии и, возможно, она будет не слабее второй, как минимум»,— сказал господин Кудрин во время брифинга в рамках Гайдаровского форума (цитата по ТАСС).

Господин Кудрин отметил, что в IV квартале 2020 года ожидалось начало роста экономики. «Сейчас трудно сказать, но слава богу, что сейчас нет глубокого падения»,— сказал он. При этом он отметил, что два его ожидания от 2020 года — о высокой безработице и о спаде экономики — компенсировались решениями правительства. «Мы еще не знаем всех результатов, но в целом на осенний период она (измененная стратегия правительства.— “Ъ”) себя оправдала».

Ранее сегодня заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что допускает третью волну распространения коронавируса в городе. Она сослалась как на ситуацию в Европе, так и на ее развитие в России во время новогодних праздников.

Что участники Гайдаровского форума говорили о пандемии — в материале “Ъ” «Вирус уходит, но не прощается».