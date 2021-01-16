Палата представителей США признала Дональда Трампа виновным в подстрекательстве к мятежу из-за погрома в Капитолии. Вспомнив анекдот Рональда Рейгана о свободе слова, “Ъ” спросил у читателей, что они думают о том, как президент Трамп управлял своей страной.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Джефф Монсон, боец смешанных единоборств, депутат Совета городского округа Красногорска:

— Дональд Трамп может стать худшим президентом в истории США. Он единственный, кому дважды объявлен импичмент. Во время пандемии он не предпринял необходимых мер, и болезнь продолжает уносить жизни людей. Но, безусловно, самым тяжким грехом Трампа было разделение страны, которое, к сожалению, переживет и его президентство. Он способствовал насилию и ненависти в Америке, невиданных со времен гражданской войны. Потребуется много труда, солидарности и прощения, чтобы это изменить. Народ получает ту страну, которую заслуживает. Надеюсь, на этот раз Америка заслуживает большего.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Николай Злобин, президент Центра глобальных интересов (Вашингтон):

— Мне нравилось, как Трамп начинал управлять. Если бы он остановился через год-полтора, то остался бы выдающимся президентом. А так оказался политическим лузером. Надо знать, когда пора уходить. Зато мне стало нравиться, как резво Трамп включился в управление миром, не имея ни малейшего опыта. Для мира он был хорошим президентом Америки. Миролюбивым и прямолинейным.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Армен Григорян, музыкант, лидер рок-группы «Крематорий»:

— Если его правление привело к таким значительным потрясениям, значит, в этой стране что-то не так. Во многом это вина Трампа. Его маниакальное желание уцепиться за власть и уйти на второй круг, все эти подстрекательства электората стали причиной беспорядков и человеческих жертв. Коль проиграл — уйди достойно!

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Александр Рар, немецкий политолог:

— Трамп — продукт Америки, которая хотела наконец позитивных изменений в своей политике, в сфере общественности, в социальных вопросах. Он человек снизу, хотя и капиталист, он пришел к власти, поддерживая средних американцев, даже малоимущих, которые не хотят всех постмодернистских и ультралиберальных изменений в стране, таких как расширение гендерного разнообразия, ультрафеминизма и прочее.

И я уверен, что через четыре года к власти придет человек, который снова будет олицетворять ту Америку, которую сегодня называют трампистской.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Владимир Лукин, член Совета федерации, в 1992–1994 годах посол России в США:

— У Трампа были некоторые достижения как во внутренней политике, когда он пытался что-то сделать для некоторых нуждающихся слоев населения, так и во внешней, например на Ближнем Востоке.

Но в основном он представлял интересы радикальной части традиционного крыла американской политики, я бы сказал «национализма с изоляционистским привкусом», и результаты на этом пути оказались негативными. Я имею в виду прежде всего отношения с союзниками, общее влияние на международную обстановку, когда слова Трампа часто расходились с делами.

Фото: vk.com/Igor Lopatenok

Игорь Лопатенок, кинопродюсер, сценарист, член Гильдии режиссеров США (с 2008 года живет в Калифорнии):

— Трамп не принадлежит к вашингтонскому истеблишменту, он — «Мэверик», темная лошадка. Именно в таком импульсе Америка и нуждалась — в человеке и лидере, который готов был пойти против системы, попытаться изменить ее изнутри. Система оказалась сильнее.

Фото: из личного архива Анны Левитовой

Анна Левитова, управляющий партнер агентства недвижимости Verus Real Estate (Нью-Йорк):

— Действия администрации Трампа были для нас проблематичны с начала его налоговой реформы. В результате изменений владение недвижимостью стало значительно дороже.

Но основной дискомфорт от Трампа не в деньгах, а в том, что он создал атмосферу ненависти в стране. Весь его облик, его поведение олицетворяют агрессию и неуважение к человеку, науке, образованию. Словарный запас Трампа как у Эллочки-людоедки. При нем нам сложнее ощущать себя дома, оказалось, что мы все «понаехали», и во всем виноваты иммигранты.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Андрей Бартенев, художник, скульптор, дизайнер:

— Для меня важно, что Трамп стал поводом для огромного количества комических персонажей. Президент Америки воспроизведен в качестве надувных скульптур по всему миру, он герой бесконечного количества карикатур, мемов. Он стал импульсом огромной фантазии для изобразительной индустрии, и в этом его правление было невероятно продуктивно.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Федор Лукьянов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике:

— Если взять действия США на международной арене, то Трамп стал самым миролюбивым президентом США со времен Рейгана. Он не начал ни одной войны, ни одной крупной военной операции за пределами США. А символические удары по Сирии или ликвидация иранского генерала — это, скорее, спецоперации.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай»:

— У меня вообще эта персона не вызывает никакого эмоционального отклика. Мне кажется, что от личности президента в США зависит не так уж много, и об этом больше разговоров, нежели реального влияния конкретного человека на какие-то глубинные процессы. На мой взгляд, Америка скорее управляется финансистами, экономистами, нежели президентом. Для меня что Байден, что Трамп, что его предшественники — все на одно лицо, мне они совершенно по барабану.

Группа «Прямая речь»