Stada вложила более €600 млн в развитие своих российских фармзаводов в 2020 году

Фармацевтическая компания Stada в 2020 году вложила более €600 млн в расширение продуктового портфеля и модернизацию своих российских производств в Нижнем Новгороде («Нижфарм») и Калужской области («Хемофарм»). Общая сумма прямых инвестиций за последние 15 лет составила около €1 млрд, сообщили в пресс-службе компании.

«Мы видим большой потенциал в российском производстве. Уже сегодня у нас один из самых глубоких уровней локализации – более 70%. Мы будем продолжать расширять мощности наших заводов для того, чтобы производить не только для российского рынка, но и для других стран»,— рассказал исполнительный вице-президент STADA в России и СНГ Штефан Эдер.

Как ранее сообщалось, в 2019 году начался перенос производства на «Нижфарм» четырех лекарственных препаратов, которые выпускали на площадке Stada в Сербии. Первые поставки одного из препаратов ожидаются в первом квартале 2021 года. Остальные наименования должны поступить на рынок в 2022 году.

Анастасия Еремина